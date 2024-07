The Life of Jesus: le riprese del film di Scorsese iniziano in ottobre e Andrew Garfield sarà protagonista

Condividi l'articolo

Sembrano confermate le voci sull’inizio delle riprese di The Life of Jesus e sul protagonista del prossimo film di Scorsese

The Life of Jesus, il prossimo film di Martin Scorsese, inizierà le riprese a ottobre 2024 e Andrew Garfield sarà il protagonista. Lo riporta World of Reel, mettendo in forse come nome principale però quello di Miles Teller. Il film sarà girato pare in Italia, Egitto e Israele (anche se quest’ultima location sembra improbabile, per ovvie ragioni).

La fonte sarà il romanzo di Shūsaku Endō del 1973, e sembra che il film sarà a basso budget. Ambientato ai giorni nostri, durerà 80 minuti e si focalizzerà sugli insegnamenti di Gesù “in un modo che ne esplora i principi senza fare proselitismi”. Secondo Scorsese, co-autore del film assieme al critico Kent Jones, si tratterà di una sorta di semi-documentario, “una combinazione di cose”.