Amber Heard è sicuramente una delle attrici più chiacchierate al mondo e le voci che la circondano non sono mai, o quasi mai relative alla sua vita professionale. Per questo motivo recentemente è tornata in auge una vecchia intervista che rilasciò nel 2011 a Vogue e nella quale parlava della difficoltà, per una donna come bella come lei, di essere considerata come un’interprete di livello a Hollywood.

Cerco costantemente di mostrare alla gente che in me c’è di più del mio aspetto – aveva detto. Devi provare a superare quegli ostacoli. Le attrici donne devono avere la possibilità di essere qualcosa di più di quello che appaiono. Ci sono due categorie per le donne a Hollywood: o sei sexy e basta, oppure non lo sei e per questo spesso ti vengono offerte migliori opportunità. Non puoi essere sexy e ottenere tanti buoni ruoli, infatti.