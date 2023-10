Musica

X Factor 2023: il meglio della prima puntata dei Bootcamp [VIDEO]

Condividi l'articolo Nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2023, Fedez e Dargen hanno iniziato a comporre le loro squadre, e non sono mancati momenti intensi e imbarazzanti. Ecco com’è andata Il primo episodio dei Bootcamp di X Factor 2023 è stato molto intenso e ha visto i primi due giudici sorteggiati, Fedez e Dargen, comporre le loro future squadre. I concorrenti selezionati sono stati infatti divisi tra i quattro giudici senza limitazioni di categoria, e i primi due hanno iniziato ad ascoltarli uno per uno. Dopo essersi esibiti i partecipanti sono stati fatti accomodare sulle famigerate sedie, delle quali erano disponibili solo però cinque per giudice. Ergo, ciascun giudice poteva selezionare tra dodici concorrenti solo cinque, eventualmente effettuando uno switch all’ultimo e scegliendo qualcuno al posto di qualcun altro fino ad avere la squadra definitiva.

La cosa ha creato non pochi imbarazzi da parte sia di Fedez che di Dargen, in particolar modo quando il primo ha chiesto ad Alice di lasciare il posto ad Asia. Quest’ultima, presentatasi con Bang Bang di Ariana Grande e Nicki Minaj, ha convinto Fedez facendogli presente di come in squadra gli mancasse una rapper.

Ma Alice, che aveva colpito specialmente per la sua voce soul, prima di andarsene ha deciso di prendersi una rivincita cantando (e rappando) la stessa canzone di Asia, causando in quest’ultima una reazione fortemente risentita. Furiosi dopo l’eliminazione anche il duo Giovie&Micke, scartati da Dargen nonostante la loro ambiziosa esecuzione in acustico di Umbrella.

