Condividi l'articolo Delle moltissime assurde idee che girano sul web, la teoria secondo la quale esisterebbe un’anti-Terra è sicurmanete una delle più assurde e interessanti. Ma andiamo con ordine. Tutto ebbe inizio nell’antica Grecia, dove il filosofo Filolao teorizzò l’esistenza di una “contro-Terra” nascosta dietro il Sole. Questa Terra si chiama Antichthon e, sebbene possa sembrare strano pensare che ci sia un’altra Terra nascosta alla vista, all’epoca questa teoria ha risposto a molte domande. Ad esempio, si sarebbero potute potenzialmente spiegare le eclissi lunari.

Aristotele credeva infatti notoriamente che le eclissi lunari fossero causate dall’interposizione della Terra opposta e che la nostra Terra e il Sole ruotassero attorno a un fuoco centrale, che non può essere visto e proietta un’ombra sulla Luna. Ovviamente, quando abbiamo iniziato a guardare al Sistema Solare in modo diverso da quello geocentrico, l’idea di Antichthon ha iniziato a essere dimenticata.

Tuttavia, ancora oggi ci sono persone che pensano che questa teoria possa essere vera. Secondo Olga Balsalobre-Ruza, autrice principale della teoria, questo tipo di mondo potrebbe esistere.

Chi potrebbe immaginare due mondi che condividono la durata dell’anno e le condizioni di abitabilità? Il nostro lavoro è la prima prova che questo tipo di mondo potrebbe esistere – ha detto in una dichiarazione. Possiamo immaginare che un pianeta possa condividere la sua orbita con migliaia di asteroidi come nel caso di Giove, ma rimane strabiliante che i pianeti possano condividere la stessa orbita

Anche se potrebbe accadere in un altro Sistema Solare, non sta sicuramente accadendo nel nostro. Si potrebbe pensare che, poiché non possiamo vedere dietro il Sole, non sappiamo cosa si nasconde dietro di esso, ma in realtà lo sappiamo. Questo perché possiamo vedere come i pianeti influenzano gli altri, ed è così che è stato scoperto Nettuno.

Osservando che l’orbita di Urano veniva influenzata da un pianeta sconosciuto al di là di esso, i ricercatori hanno capito che doveva esserci un altro pianeta. Quindi, poiché non abbiamo visto questo tipo di influenza, sappiamo che non c’è qualcosa dietro il Sole. C’è stato anche un esperimento che ha esaminato le orbite dei pianeti per vedere se un “anti-Terra” soprannominata “Clarion” potesse essere aggiunta ai nostri modelli attuali, ma si è presto scoperto che, se esistesse, sarebbe stato disturbata dall’orbita di Venere, e sarebbe diventata visibile a noi molto rapidamente. Gli autori di questo studio affermano:

Durante i 112 anni coperti dall’integrazione, la separazione diventa in tutti i casi abbastanza grande che Clarion avrebbe dovuto essere osservato direttamente, in particolare al crepuscolo mattutino o serale e durante le eclissi solari totali. L’effetto più evidente della presenza di Clarion, però, sarebbe la sua influenza sulle posizioni degli altri pianeti. Negli ultimi 150 anni sono state fatte osservazioni precise mediante cerchi meridiani dei moti dei principali pianeti del Sistema Solare. Le differenze introdotte, dalla presenza di un’anti-Terra (Clarion) di massa non trascurabile, nei moti di Venere, Terra e Marte non potevano rimanere inosservate in questo periodo.

