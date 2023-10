Nel corso delgi anni Vince Gilligan ha rivelato i vari finali alternativi che aveva pensato per Breaking Bad

Sono passati 10 anni ormai da quando andò in onda nel 2013 Felina, ultimo leggendario episodio di Breaking Bad. Nell’ultimo episodio vediamo Walt decidere di salvare Jesse, che era tenuto in ostaggio in un complesso guidato da Jack e Todd. Walt aveva già intenzione di prendere di mira gli uomini dopo che avevano ucciso suo cognato. Walt ha sparato al complesso con una mitragliatrice, uccidendo gli uomini e dando a Jesse la possibilità di scappare.

Il personaggio di Cranston è stato ferito a morte nell’attacco, ma prima di morire, ha fatto un’ultima passeggiata nel laboratorio di metanfetamine in loco. Un finale sicuramente indimenticabile che, tuttavia, non era l’unico considerato dalla squadra degli autori dello show. Dopo la fine di Breaking Bad, Gilligan ha fatto luce sui molteplici finali alternativi presi in considerazione.