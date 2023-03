News

Serie TV Breaking Bad, Bryan Cranston spiega il successo della serie Ospite di Who's Talking To Chris Wallace?, Bryan Cranston ha spiegato i motivi per i quali, secondo lui, Breaking Bad ha avuto così tanto successo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono passati 10 anni ormai da quando andò in onda nel 2013 Felina, ultimo leggendario episodio di Breaking Bad. Tuttavia, nonostante il molto tempo trascorso i fan dello show continuano a moltiplicarsi. Ospite di Who’s Talking To Chris Wallace?, il protagonista della serie Bryan Cranston ha provato a spiegare i motivi per che hanno portato, secondo lui, a questo imperituro successo la creatura di Vince Gilligan. Penso che le persone si siano relazionate con questo Walter – spiega Cranston. Hanno empatizzato con lui, con un uomo che sta cercando di infondere davvero entusiasmo nella sua, nella sua scienza, ma che trova nient’altro che un mare di apatia nei i suoi studenti. Con un uomo che deve fare un secondo lavoro per la cura del figlio con bisogni speciali. Quindi, la professione di insegnante, il sistema sanitario, ne facevano tutti parte.

E hai provato compassione per lui, ha un cancro terminale che manda all’aria tutti i suoi progetti di vita. Ma poi fa qualcosa di illegale? Bene, gliela faccio passare. E poi qualcosa di un po’ brutale, un po’ di più, un po’ di più. E Vince Gilligan voleva vedere per quanto tempo poteva andare e quanto lontano poteva allontanarsi da quell’uomo iniziale, e mantenere comunque la fedeltà del pubblico. È stato un vero test. E non è mai successo nella storia della televisione che una star della serie cambi personaggio nel corso delle stagioni. E così sono rimasto sbalordito da quella prospettiva e volevo farne parte.

In un’altra recente intervista con GQ, Cranston ha anche speiegato il ruolo fondamentale che sua moglie, Robin Dearden, ebbe nel fargli accettare il ruolo in Breaking Bad.

Ricordo di essere andato da mia moglie – ha detto Cranston a GQ. Accetto sempre i suoi consigli, perché stiamo insieme, qualunque cosa io faccia la riguarda. Quindi volevo avere il suo contributo. E le ho detto: “Sappi solo che questo show verrebbe girato ad Albuquerque, nel New Mexico, se dovesse realizzarsi”. E le ho dato il copione e lei ha iniziato a leggerlo. E io sbirciavo per vedere ogni tanto e lei diceva, boom, boom, boom, boom, boom fino alla fine. E proprio quando si è avvicinata alla fine, sono tornato nella stanza e lei ha detto: “Merda”. Ha appena detto ‘merda’ sapevo che avevo la sua approvazione

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa