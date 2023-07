Cinema Margot Robbie: “Il viaggio di Barbie come quello di Buddha” Parlando con ComicBook, Margot Robbie ha paratonato il viaggio di Barbie nel prossimo film a quello di Buddha Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il 21 luglio 2023 arriverà al cinema Barbie, nuovo film di Greta Gerwing basato sui celebri giocattoli Mattel e che vedrà protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. L’attrice australiana si è recentemente seduta a parlare con ComicBook dove ha spiegato che il viaggio della celebre bambola verso la realtà è simile a quello di Buddha verso l’illuminazione. Greta ha detto fin dall’inizio: “Penso che Barbie intraprenda il classico viaggio dell’eroe”. Il viaggio che Barbie deve intraprendere è un po’ come quello del Buddha verso l’illuminazione. Quando conosci Greta, pensi automaticamente: “Beh, è naturale che questo sia il suo punto di vista su Barbie”. Ma nessun altro direbbe mai una cosa simile, e non appena l’ha detto, ho pensato: “Wow”. È strano. Stavo leggendo L’eroe dai mille volti. Cento volti? Mille? Hai presente quel libro?… James Campbell.

Comunque, parliamo di quello – ha aggiunto Margot Robbie. Sì, è un libro che ha molto a che fare con il viaggio dell’eroe, eccetera. Poi abbiamo iniziato e ho capito che era una cosa che non avevo mai fatto prima. Non ho interpretato il personaggio principale così tante volte. E quando l’ho fatto, non è stato necessariamente il classico viaggio dell’eroe. Quindi, per quanto riguarda l’approccio come attrice, ho fatto le cose che faccio normalmente quando mi preparo per un personaggio. Ma poiché era il viaggio di questo classico eroe che non avevo mai fatto prima, ho finito per fare un sacco di conversazioni con Greta sulla vita e la felicità e su cosa significa essere viv: solo grandi domande esistenziali e non me lo aspettavo.

Che ne pensate?

