Breaking Bad: il momento in cui Walt diventa Heisenberg [VIDEO] Di Andrea Campana

Condividi l'articolo La scena chiave della prima stagione della serie che ci mostra l’esatto momento in cui per la prima volta Walter White lascia spazio al suo alter-ego Quand’è che in Breaking Bad possiamo vedere per la prima volta il personaggio di Walter White trasformarsi e lasciare spazio al suo alter-ego, Heisenberg? Di momenti ce ne sono tanti: la morte di Jane, l’uccisione di Gale o quella di Gus, e altri ancora in un crescendo di violenza senza freni. Ma ce n’è uno, ancora all’inizio della serie, che precede tutti gli altri e nel quale vediamo il carattere di Walt piegato quasi contro la sua volontà dalle circostanze, lasciando spazio a quello che poi diventerà Heisenberg. Avviene quando, a casa di Jesse, si trova a doversi disfare di Krazy 8, lo spacciatore che si scoprirà poi essere un informatore della DEA.

Per tutta una serie di circostanze Walt e Jesse hanno ucciso Emilio, il cugino di Krazy 8, e ora si trovano a dover decidere che cosa farne di lui dato che sa chi sono e in che cosa sono coinvolti (ossia, ovviamente, la produzione illegale di metanfetamina). Così Krazy 8 viene fatto prigioniero nello scantinato di Jesse.

Nel frattempo quest’ultimo deve occuparsi di dissolvere il cadavere di Emilio (lui e Walt se la sono giocata a testa o croce), mentre a Walt rimane la parte moralmente più complessa. La cosa più immediata per un criminale sarebbe sbarazzarsi di lui, ma Walt non è un criminale; o, perlomeno, non ancora.

