Sara Tommasi lancia un appello a Maria Sofia Federico

Condividi l'articolo Sara Tommasi è sicuramente una delle showgirl più famose del nostro Paese. Dopo anni turbolenti passati tra pornografia, sostanze stupefacenti e una violenta forma di bipolarismo, ora vive serena accanto al marito e manager Antonio Orso tra l’Italia e l’Egitto. In una recente intervista con Leggo ha voluto parlare di Maria Sofia Federico, la giovanissima influencer entrata nell’Accademia Porno di Rocco Siffredi (qui i video della ragazza). Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio. Ma c’è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia di Maria Sofia Federico sembra invece essere una scelta libera – ha detto Sara Tommasi. Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore

Andando avanti la showgirl ha anche parlato delle presunte voci secondo cui Rocco Siffredi si sta approfittato della Federico e ha anche lanciato un appello alla giovane influencer.

Non penso che Rocco se ne sia approfittato, anche perché quando successe a me lui prese le mie parti e si rese conto che stavo male ed ero plagiata. Evidentemente su Maria Sofia Federico ha valutato bene e ha capito che la sua era una scelta libera. Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro

