Rubriche

Videogames

Approfondimenti Pokémon Blu / Rosso e la leggenda di Mew sotto il camioncino Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ma quindi nei primi giochi di Pokémon Mew si poteva prendere o no? Chiariamolo una volta per tutte Tante le leggende legate a Mew, il Pokémon numero 151 che appariva, anche se non ufficialmente, nei primissimi giochi di Pokémon. Leggende circolate in tempi in cui ancora non ci si poteva confrontare sui forum su Internet, e tra i gamer c’era un fittissimo passaparola su ogni cosa. Questo uno dei casi: c’era Mew nel gioco? E se sì, come prenderlo? Uno dei miti più famosi e duraturi risale a metà anni ’90 e riguarda un famoso camioncino, sito in un luogo irraggiungibile ad Aranciopoli. La vettura, sita in un luogo non normalmente accessibile, sarebbe stata proprio il nascondiglio di Mew.

Il problema è che l’unico modo per arrivarci era avere surf, abilità che come ricorderete consentiva ai Pokémon e quindi all’allenatore di solcare mari ed estensioni acquatiche. E questo normalmente non era possibile prima della partenza della nave, la S.S Anne, che andava costeggiata per arrivare al punto segreto.

C’era chi ci riusciva comunque, perdendo una battaglia intenzionalmente sulla nave prima della partenza o scambiando un Pokémon da un altro gioco che già possedeva l’abilità. Comunque serviva a poco, perché manco a dirlo Mew non c’era. Ma non c’era proprio? Non esattamente.

Mew era stato inserito nel gioco, a quanto pare da Game Freak senza dire nulla neppure a Nintendo, ma non era normalmente accessibile. Eppure le voci sulla sua presenza si diffusero in fretta e questo aiutò moltissimo anche le vendite dei giochi, diffondendo grande curiosità attorno al Pokémon “segreto”.

C’era però un modo per trovarlo, ed era sfruttando un complicato glitch legato agli incontri con gli allenatori per strada, quando vedevano da lontano il player e lo coinvolgevano in una battaglia. Sfruttare questo glitch richiedeva però grande esperienza e abilità e non tutti riuscivano ad ottenere il risultato. E voi, ci siete mai riusciti?

Fatecelo sapere su LaScimmiaGioca