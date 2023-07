News Brian Cox si scaglia contro la woke culture Ospite del Talk Show Piers Morgan Uncensored, Brian Cox si è scagliato contro la cosiddetta Woke Culture Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La star di Succession Brian Cox è stato ospite del Talk Show Piers Morgan Uncensored e, come suo solito, non ha avuto peli sulla lingua per esprimere le sue idee. Quando infatti la conversazione si è spostata sulla cosiddetta woke culture, l’attore ha avuto parole davvero dure. Non credo che i social media aiutino. Ostacolano, non aiutano. Penso che evidenzino troppo facilmente le inadeguatezze. E l’intera cultura woke, di cui abbiamo parlato prima, è davvero orribile, così come la cultura all’insegna della vergogna. Non so da dove provenga. Chi sono gli arbitri di questa vergogna? È molto difficile individuarli e, a quanto pare, di solito si tratta di un gruppo di millennial. E chi ha dato loro le aureole come se fossero santi? Suppongo che in un certo senso stiano probabilmente dicendo: “Beh, voi avete tutti fatto casino così tante volte che allora è il caso che si faccia qualcosa”. Ma è il principio sbagliato. Viene dal posto sbagliato.

Questa non è la prima volta che Brian Cox partecipa allo show di Morgan per parlare di “cancel culture”. Nel 2022, aveva detto:

È una specie di maccartismo moderno, davvero – ha detto Cox. “È una specie di incursione sulla sensibilità delle persone per ridurle e renderle… non so, c’è così tanta ipocrisia in tutta la faccenda. rovo l’intera faccenda completamente ipocrita. Non sono religioso, ma c’è una cosa nella Bibbia in cui si dice: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” e sembra che ci siano molte pietre da lanciare. Ed è come un virus

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa