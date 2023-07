News Influencer fa finta di pulire una spiaggia a Bali [VIDEO] Un influencer è stata ripresa a Bali mentre fa finta di ripulire una spiaggia per poi abbandonare l'immondizia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Un’influencer è stata ripresa mentre si mostrava intenta a pulire una spiaggia a Bali salvo poi lasciarsi dietro i sacchi della spazzatura una volta finito di realizzare il suo content. L’utente di TikTok TheSocialJoker ha pubblicato un video ricevuto da un amico con l’intento di mostrare come le celebrità dei social media adattino le loro azioni per sembrare che un determinato tipo di persona bene davanti alla telecamera, salvo poi fare esattamente il contrario quando non stanno registrando. @thesocialjoker FOR THOSE WHO ASKED HERE IT IS AGAIN #beachcleanup #environmentalist #environment #influencers #fakeinfluencers #fyp #cleanup #bebetter #educatedonthate ♬ original sound – TheSocialJoker Il video mostra la donna ripresa da dietro mentre raccoglie la spazzatura e la carica nei sacchi. Tuttavia, non appena lei e il suo operatore smettono di registrare, a quanto pare si lascia alle spalle la spazzatura e si allontana felicemente dalla sabbia. Possiamo inoltre sentire una voce fuori campo narrare le azioni della donna:

Come dare l’impressione di avere a cuore l’ambiente. Prima parte, chiedi al tuo amico di filmarti mentre riempi i sacchi della spazzatura con i bastoncini.

Seconda parte, ora realizza una performance da Oscar di te che lotti nel vento.

Parte terza, celebra la tua buona azione ballando

Parte quarta, lascia dietro i sacchi della spazzatura una volta che hai finito.

Completamente, ingiusto, sbagliato e immorale

Il suo post ha mandato in delirio Internet con molti utenti di TikTok che hanno augurato la morte all’influencer. TheSocialJoker ha quindi ammesso che le sue azioni erano “molto sbagliate” e “tutti hanno tutto il diritto di essere arrabbiati e indignati per questo”, ma non pensava fosse appropriato augurare la morte.

Alcuni dei commenti che ho visto sul post originale sono stati in realtà altrettanto sconvolgenti – ha scritto.

Che ne pensate?

