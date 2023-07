News

Cinema Alexa Nikolas accusa Jonah Hill di molestie Su Twitter Alexa Nikolas ha accusato Jonah Hill di una molestia subita circa 15 anni fa Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Accuse pesanti per Jonah Hill. L’ex star di Zoey 101 Alexa Nikolas ha infatti accusato su Twitter l’attore di averla baciata con la forza quando lei aveva 16 anni e lui 24. L’attrice ha detto che l’alterco sarebbe avvenuto ad una festa di Hollywood organizzata da Hill e da Justin Long Jonah Hill non mi ha dato una sigaretta, cosa che pensavo fosse strana, e poi mentre tornavamo alla porta gliel’ho chiesto, e lui non ha detto niente ma mi ha sbattuto contro la porta e mi ha infilato la lingua in gola – ha twittato Alexa Nikolas. Ero sconvolta e così l’ho spinto via e sono scappata

L’avvocato di Hill, Martin D. Singer, ha definito il Tweet di Nikolas una “falsificazione completa” in una dichiarazione a EW, etichettando l’attrice come un'”accusatrice seriale che ha mosso accuse assortite contro più uomini nell’industria dell’intrattenimento”. Justin Long ha nel frattempo negato di essere a conoscenza dell’incidente in una dichiarazione a EW.

Questa è la prima volta che Justin viene a conoscenza di questa situazione che sarebbe avvenuta quasi due decenni fa – ha detto un rappresentante dell’attore. Mentre Justin è solidale con tutte le vittime di qualsiasi abuso, rimane il semplice fatto che non sa cosa potrebbe essere successo o meno riguardo alla signora Nikolas.

Alexa Nikolas ha fatto la sua affermazione dopo che l’ex fidanzata di Jonah Hill, Sarah Brady, ha accusato l’attore lo scorso fine settimana di essere “emotivamente violento” durante la oro breve relazione tra il 2021 e il 2022.

