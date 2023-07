Cinema

Jeanne du Barry, il nuovo film con Johnny Depp, in anteprima a Cannes Mon Amour Di Fabio Menel -

Condividi l'articolo Dopo aver aperto la scorsa edizione del festival di Cannes, arriva in Italia Jeanne du Barry, il film che segna il ritorno sul grande schermo di Johnny Depp dopo i fatti giudiziari ben noti. Il film, diretto dalla francese Maïwenn, già vincitrice a Cannes del premio della giuria nel 2011, verrà infatti proiettato in anteprima lunedì 17 luglio nel contesto di Cannes Mon Amour in 5 città italiane. Potete trovare tutti i dettagli a questo link.

A precedere la proiezione romana ci sarà inoltre un talk show per parlare e approfondire il film. La pellicola, distribuita in Italia da Notorious Pictures, arriverà in seguito in tutte le sale italiane a partire dal 30 agosto.

Ecco la sinossi di Jeanne du Barry:

Un grande ritorno alla ribalta per Johnny Depp, che al termine della proiezione a Cannes ha ricevuto, insieme alla regista e protagonista, ben 7 minuti di standing ovation che lo hanno emozionato non poco.

L’attore era infatti lontano dalle scene dal dal 2020, quando è stato protagonista de Il caso Minamata, film di Andrew Levitas nel quale ha interpretato il leggendario fotografo William Eugene Smith.

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.

Il trailer di Jeanne du Barry

Disponibile anche il trailer del film, che vede Depp nei panni del re Luigi XV:

