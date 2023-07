Tombi! e Gex: in arrivo i remake di due grandi classici per PlayStation [VIDEO]

Condividi l'articolo

Grandi notizie: i remake di Tombi! e Gex arriveranno sulle moderne console in versione remake

Cose belle: Limited Run Games ha annunciato i remake di due (anzi, quattro in totale) grandi classici dell’era della prima PlayStation, giochi cult della nostra infanzia che non hanno mai avuto, diciamolo, l’attenzione che meritano. Parliamo di Tombi! e della trilogia di Gex, che include il primo gioco in 2D, Gex: Enter the Gecko e Gex: Deep Cover Gecko.

Limited Run Games si specializza nella distribuzione di giochi indie e, appunto, remake e remaster di giochi classici aggiornati alle moderne generazioni. Per ora abbiamo solo i due trailer di lancio dei giochi, senza date, ma sappiamo che arriveranno su PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, PC e Xbox X/S. Attendiamo ulteriori info con un hype pazzesco!