L’amore dei fan di tutto il mondo per Pulp Fiction, capolavoro di Quentin Tarantino del 1994 non ha assolutamente limiti nè confini. Sul celeberrimo film con protagonisti Uma Thurman e John Travolta sono state create decine di omaggi, tra fan-story, meme di qualsiasi sorta e bislacche teorie. Quindi è ovvio che dopo l’avvento della tecnologia legata all’Intelligenza Artificiale, qualcosa doveva pur accadere. Ecco dunque che il canale YouTube Yellow Medusa ha voluto creare un video a tratti inquietante nelle quali le avventure di Vincent Vega e soci non si svolgono nella pericolosa Los Angeles ma nella nostra calda terra di Sicilia (qui lo stesso esperimento fatto dall’ispirazione del creator, demonflyingfox, con Breaking Bad).

Come potete vedere nel video vengono messi in scena tutti quelli che sono i personaggi fondamnetali di Pulp Fiction. Da Mia e Marcellus Wallace, passando per Jules e Vincent per arrivare fino a Butch e la sua amata Crostatina. Come spesso capita in questo tipo di opere vengono anche utilizzate battute celebri del film. In questo caso possiamo ascoltare il discorso di Mia sui silenzi imbarazzanti o il celebre Zed è morto di Butch. Tutto ambientato, come ormai da tradizione, in un’Italia degli anni ’60, in un’ambientazione e una musica che ricorda quella de Il Padrino.