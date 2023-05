Condividi l'articolo

Da qualche giorno su Disney Plus è disponibile Peter Pan & Wendy, nuovo remake live action del classico datato 1953 (qui la nostra recensione). Il film diretto da David Lowery, già regista de Il Drago Invisibile, con protagonisti Alexander Molony nei panni del protagonista e Ever Anderson in quelli di Wendy, non è stato accolto in modo benevolo dal pubblico, anzi. Guardando infatti Rotten Tomatoes, uno dei principali aggregatori di recensioni al mondo, possiamo vedere come, se da una parte il voto della critica sia sufficente, con il 64% di recensioni positive, quello de pubblico è un’autentica Caporetto per la casa di Walt Disney. Nel momento in cui vi scriviamo infatti, delle oltre 2500 recensioni pubblicate, solo il 13% promuovono il film.

Si tratta della peggior percentuale per quanto riguarda il gradimento del pubblico nella storia dei live action Disney. Di seguito la classifica completa dal film più amato a quello meno amato dal pubblico: