News Asteroid City: il primo Trailer del nuovo stravagante film di Wes Anderson [VIDEO]

Condividi l'articolo Wes Anderson è tornato e dal primo trailer di Asteroid City, il suo nuovo film, si riconosce subito il suo stile Asteroid City è il nuovo film di Wes Anderson, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes per poi uscire al cinema a giugno. Dopo l’annuncio del cast (e che cast; vedi sotto) ecco il primo trailer del film, che come al solito per l’opera del regista ci presenta un film fumettistico, coloratissimo e dai tratti fortemente pop art. Dicevamo, il cast: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan e Jeff Goldblum.

Non tutta Hollywood, ma quasi. Alcuni attori che storicamente hanno collaborato con Anderson in molte occasioni, ma anche giovani talenti (come Maya Hawke) che non vediamo l’ora di veder messi alla prova. La trama? “Asteroid City si svolge in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955″.

“Sinossi: L’itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo“. Insomma, ce n’è più che a sufficienza per aspettarsi un altro grande capolavoro.

