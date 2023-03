Cinema

Top attori

Rubriche

Curiosità Non solo Breaking Bad: 7 titoli per scoprire Bryan Cranston I migliori film per scoprire un inedito Bryan Cranston. Non solo il famigerato Walter White di Breaking Bad. Di Ludovico Pravato -

Condividi l'articolo Bryan Cranston dai, quello di Breaking Bad, Heisenberg, ai più il chimico fallito Walter White. No, riduttivo, Bryan Cranston non è solo questo. Parliamo di un attore, regista, produttore e sceneggiatore con una carriera attiva da oltre trent’anni, coronata dalla partecipazione in quasi cinquanta film e in più di settanta apparizioni tra seriali e televisive.

D’altro canto è impensabile gestire la notorietà di un personaggio quale Walter White in Breaking Bad. Essere stato il caposaldo di una delle migliori serie (la migliore?) mai realizzate, valsagli per di più quattro premi Emmy e un premio Golden Globe, pone inevitabilmente un velo sugli altri suoi grandi lavori.

Per citarne alcuni, ha preso parte in Salvate il soldato Ryan (1998), in Little Miss Sunshine (2006), in Argo (2012) e ancora in Godzilla (2014). Ci sono alcuni suoi lavori che dunque, se adori l’Heisenberg attore, devi vedere assolutamente. Qui scoprirai le tante sfumature di questo poliedrico, meraviglioso attore. Ecco ergo i 7 titoli per scoprire Bryan Cranston, dai primi approcci televisivi alla celebrità internazionale:

Malcom (2000 – 2006)

Se non vi siete già imbattuti nella celeberrima serie comica trasmessa su Fox nei primi anni del Duemila, scoprirete un inedito Bryan Cranston. Hal è infatti il padre di famiglia, una famiglia bizzarra e inconsueta che ti farà sorridere, spesso cringiare ma che, inaspettatamente, si rivelerà talvolta sorprendentemente brillante.

In Malcolm In The Middle, Bryan Cranston è un padre inetto, un impiegato caratterialmente debole e facilmente malleabile, anche dai propri figli. Si scoprirà però eccellere in svariate attività, anche tra le più imprevedibili. Guardalo in streaming su Disney+.

Drive, Nicolas Winding Refn (2011)

Shannon (Bryan Cranston) è il datore di lavoro di un eclettico pilota (Ryan Gosling), il protagonista di questa storia tra azione e noir. In Drive il nostro Bryan Cranston è un esperto meccanico, esperto tuttavia anche in malavita e rapine, e con l’obiettivo di creare una scuderia automobilistica per correre nella NASCAR.

È così che, accanto alla sublime interpretazione del protagonista Gosling, Bryan Cranston non finisce in penombra ma si dimostra una perfetta spalla, sia nell’ambito della narrazione che della recitazione. Un compagno d’avventura degno di nota, in grado di ferire e di curare, di dispensare saggezza e di mostrarsi burbero. Un drammatico epilogo. Puoi visionarlo in streaming su Netflix.

L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, Jay Roach (2015)

In questo film di Jay Roach riprende vita la biografia dello storico sceneggiatore hollywoodiano Dalton Trumbo, ovviamente interpretato da un prodigioso Bryan Cranston.

Con l’accompagnamento di un autorevole cast, la storia della travagliata carriera dello sceneggiatore Trumbo ti incollerà allo schermo. Siamo negli anni Cinquanta e, negli USA, il movimento politico-criminale Maccartista si espande sempre più.

Nella lista nera di questo atteggiamento criminoso vengono inclusi tutti coloro che abbiano a che fare con comunisti o sovversivi; tra coloro rientra il nostro soggetto, Dalton Trumbo, il quale vanta svariate amicizie di natura marxista. Il protagonista, d’altra parte, è un uomo coraggioso e determinato e non rinuncerà in alcun modo alla sua amata professione. Guardalo in streaming su Prime Video.