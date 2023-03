Condividi l'articolo

Grazie all’enorme successo che The Last of Us sta ottenendo, il suo protagonista Pedro Pascal è divenuto un’autentica icona oltre a entrare nella schiera dei “daddy” di internet. L’attore non riesce tuttavia a capacitarsi del perchè questo sia accaduto. Durante una recente intervista in lingua spagnola fatta per pubblicizzare l’arrivo della terza stagione di The Mandalorian, Pascal si è detto infatti stupito di questo suo nuovo status.

Cosa c’è che non va nelle persone a cui piace un vecchio come me? Non capisco – ha detto il 47enne in spagnolo. Cosa è successo culturalmente? Come è potuto accadere? Concentratevi su Harry Styles!