Mike Tyson: il suo marchio di cannabis apre un coffee shop ad Amsterdam Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Il locale di Mike Tyson ad Amsterdam offrirà molti prodotti a base marijuana “Un sogno diventato realtà” lo definisce Mike Tyson, il leggendario campione di boxe, festeggiando l’apertura del suo nuovo locale ad Amsterdam. Un coffee shop legato al brand TYSON 2.0, che offre una vasta varietà di prodotti e rappresenta la prima venture del campione nel mercato europeo. TYSON 2.0 è il brand di cannabis lanciato da Tyson l’anno scorso, che offre una vasta gamma di prodotti a tema, dal fumo ale bevande alle infiorescenze. Il negozio ad Amsterdam offrirà lo stesso tipo di servizi. Sul consumo regolare di cannabis l’anno scorso il campione ha detto: “Non mi sono mai sentito tanto in salute in vita mia”.

“Ho perso più di 45 chili, sono tornato sul ring, a 55 anni. Tutto è cambiato: dal punto di vista degli affari, dal punto di vista della salute e dal punto di vista ideologico, per quanto riguarda la chiarezza del mio pensiero. Non sapevo di potermi sentire così bene a 55 anni”, ha detto Tyson.

Il coffee shop aprirà nella capitale olandese questo venerdì e si troverà non lontano dal famoso distretto a luci rosse. Come tutti ben sanno ad Amsterdam è possibile acquistare legalmente e consumare marijuana in luoghi specifici e in compagnia, cosa che da anni rende la città meta turistica privilegiata. Farete un salto anche voi al coffee shop di Iron Mike?

