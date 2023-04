Condividi l'articolo

Mese davvero rimarchevole questo aprile per tutti gli abbonati di Disney+. La piattaforma di Topolino ha infatti deciso di portare moltissimi film e serie tv davvero intriganti partendo dal nuovo live action di Peter Pan (qui il trailer) per arrivare alla seconda stagione di How I Met Your Father. Di seguito tutte le uscite di Aprile su Disney Plus.

Novità Disney +: ecco tutti i titoli disponibili a Aprile 2023

5 aprile 2023

The Good Mothers (serie tv)

The Resident 6 – seconda parte (serie tv)

Arrested Development 1-3 (serie tv)

Faccia a faccia con Papa Francesco (documentario)

Crossover (serie tv)

7 aprile 2023

Le piccole cose della vita (serie tv)

12 aprile 2023

Will Trent (serie tv)

9-1-1 Lone Star 4 (serie tv)

19 aprile 2023

How I Met Your Father 2 – prima parte (serie tv)

26 aprile 2023

Sam – Una vita da sassone (serie tv)

28 aprile 2023

Peter Pan & Wendy (film)

Che ne pensate? Quali titoli vi intrigano maggiormente?