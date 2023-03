Condividi l'articolo

Taylor Hawkins, una canzone dei Queen e David Bowie, il figlio del batterista dei Queen, i Foo Fighters e una maglietta degli ABBA. Meglio di così?

Taylor Hawkins non è stato solo un grande batterista: è stato anche un grande cantante e frontman. Lo prova questa bellissima esibizione in cui, al fianco del fedele Dave Grohl e con alla batteria il figlio di Roger Taylor, si lancia in una stupenda interpretazione della classica Under Pressure, successo di Queen e David Bowie di inizio anni ’80.

Un modo per rendere omaggio alle radici del rock classico che permeano la musica dei Foo Fighters, specie quella dopo la fase post-grunge degli esordi; ma anche una buona occasione per dare spazio, molto democraticamente, a tutti i componenti dell’ormai leggendario gruppo. E momento del resto molto commovente, oggi che Taylor non c’è più.