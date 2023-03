Condividi l'articolo

Sono oramai diversi mesi che Johnny Depp ha abbandonato la vita fastosa e rumorosa di Hollywood, per ritirarsi in Inghilterra, precisamente nella contea locale del Somerset. Parlando col giornale locale Somerset Life, l’attore di Pirati dei Caraibi ha raccontato la sua nuova vita, spiegando di essere in pace con sè stesso.

Adoro i luoghi con carattere. Ho varie case in vari luoghi e tutte significano qualcosa di speciale per me. Non le ho solo per dire che le possiedo, le ho per usarle perché sono speciali – ha detto Johnny Depp. Gli inglesi sono fantastici, ti salutano come se fossi un vicino senza esagerare. Non mi importa se le persone vogliono un autografo o una breve chiacchierata, ma non quando sto passando del tempo privato con la mia famiglia. Qui posso entrare nei negozi senza essere circondato da persone che vogliono selfie. Non mi dispiace fino a un certo punto, ma a volte diventa un po’ troppo affollato.