Cinema Oscar 2023, l’imbarazzante intervista di Hugh Grant Intervistato da Ashley Graham sul red carpet alla notte degli Oscar, Hugh Grant si è esibito in un'intervista che ha fatto molto discutere Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Tra i moltissimi invitati alla cerimonai degli Oscar 2023 (qui tutti i vincitori) c’è stato anche Hugh Grant sebbene non avesse alcun ruolo nei film candidati ad eccezione di un rapido cameo in Glass Onion. L’attore è stato tra i molti ad essere stato intervistato dalla giornalista Ashley Graham sul red carpet prima dell’inizio della cerimonia. Tuttavia la star britannica ha deciso di rispondere in modo insolito alla sua intervistatrice, creando una profonda coltre di imbarazzo. hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023 GRAHAM: Hugh Grant, sei un veterano degli Oscar e sei stato qui diverse volte. Qual è la cosa che preferisci?

GRANT: Uh, beh, è ​​affascinante. … L’intera umanità è qui. È la fiera della vanità vanità.

GRAHAM: Cosa sei più entusiasta di vedere stasera? Sei entusiasta di vedere qualcuno vincere? Tifi per qualcuno?

GRANT: Nessuno in particolare.

GRAHAM: Allora cosa indossi stasera?

GRANT: Solo il mio vestito.

GRAHAM: Il tuo vestito? Chi lo ha fatto? Non l’hai fatto tu.

GRANT: Il mio sarto.

GRAHAM: Complimenti al sarto. Come ci si sente ad essere in Glass Onion ? È stato un film così straordinario. L’ho davvero amato. Adoro i thriller. Quanto è divertente girare una cosa del genere?

GRANT: Beh, ci sono appena dentro. Ci sono dentro per circa tre secondi.

GRAHAM: Comunque, ora sei e ti stai divertendo, vero?

GRANT : Uh, diciamo.

Più tardi nella serata, mentre presentava l’Oscar per la migliore scenografia con Andie MacDowell, l’attore ha sorriso dicendo: “È bello essere qui”.

In realtà siamo qui per fare due cose – ha continuato Grant. Il primo è sensibilizzare sull’importanza vitale dell’utilizzo di una buona crema idratante. Andie ne indossa una ogni giorno da 29 anni. Io non ne ho mai usata una in vita mia.

L’attore ha quindi continuato chiamando la MacDowell “ancora sbalorditiva” e se stesso “fondamentalmente uno scroto”.

Che ne pensate? Avete seguito la notte degli Oscar? Vi è piaciuta?

