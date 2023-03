The Last of Us: cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? [NO SPOILER]

Condividi l'articolo

La prima stagione di The Last of Us è terminata (con un finale traumatico, aggiungiamo). E nella seconda, che cosa succederà? Cerchiamo di darvene un’idea, senza spoiler

Ovviamente chi ha già giocato The Last of Us Pt. I e II sa già che cosa succederà nella seconda stagione della serie. Che, necessariamente, sarà come la prima basata sugli eventi narrati nel secondo capitolo del videogioco Naughty Dog. Qui però decidiamo di darvi un’anteprima per quanto possibile senza spoiler, se non avete giocato il gioco ma solo visto la serie.

E come? Diciamo che già in questi primi nove episodi (leggete solo se li avete visti tutti), che corrispondono esattamente alla timeline del primo capitolo (TLOU Pt. I) si scorgono le premesse di tutta una serie di situazioni che poi si evolveranno in molti intrecci imprevedibili nella seconda stagione. A meno che, certo, Mazin e Druckmann non decidano di cambiare le carte in tavola.