Serie TV The Boys 4: Fleet anticipa l’arrivo di una scena disgustosa Stephan Fleet, produttore di The Boys, ha anticipato l'arrivo di una scena disgustosa nella quarta stagione Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Le riprese della quarta stagione di The Boys sono oramai iniziate da un po’ di tempo. Le prime indiscrezioni in arrivo dal set ci raccontano che lo show non ha alcuna intenzione di rallentare nell’estremismo che lo ha sempre contraddistinto. Stephan Fleet, il supervisore generale degli effetti visivi e produttore della serie, ha annunciato su Twitter l’arrivo di una scena davvero digustosa scrivendo: Penso di aver appena assistito alla cosa più disgustosa che abbia mai visto in questo settore in vita mia

Il Tweet come vede è stato immeditamente repostato dall’account ufficiale di The Boys che ha scherzato sul futuro rating della quarta stagione.

Qualche tempo fa lo stesso Fleet, sempre su Twitter, aveva scritto I miei occhi non possono dimenticare quello che ha appena visto. Insomma, se due indizi fanno una prova, avremo da divertirci con le avventure di Billy Butcher e soci. Ancora non sappiamo granchè della trama di questa quarta stagione. Tuttavia lo showrunner Eric Kripke, ha recentemente parlato con Variety proprio del destino del personaggio interpretato da Karl Urban, che nelle ultime battute dello show ha scoperto di avere solo 12-18 mesi di vita.

Probabilmente darà il tutto per tutto. Stanno affrontando il biglietto DeSantis. Fa parte del divertimento della stagione 4, stiamo cercando di capire come gestire questo orologio che gli ticchetta in modo pazzesco. Ha così tanto da fare che non ha fatto. E tutto ciò che ha cercato di fare fino a questo punto è esploso nel modo più orribile. Quello che troviamo affascinante nella domanda che ci poniamo su Butcher è, è abbastanza consapevole di sé da rendersi conto che sta causando la sua stessa disgrazia? È abbastanza consapevole di sé da capire se può cambiare? Queste sono alcune degli interessanti topic che stiamo iniziando ad affrontare per la stagione 4.

Che ne pensate?

