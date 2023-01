Cinema

Approfondimenti Tutte le somiglianze fra Harry Potter e Mercoledì [LISTA] Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo Mercoledì, la nuova serie Netflix diretta da Tim Burton, ha battuto record dopo record grazie all’immenso successo ottenuto nei primi giorni di pubblicazione. Il suo essere una serie che unisce abilmente tradizione e innovazione ha garantito un grande successo tra gli spettatori anche se la forza di Mercoledì si trova nei piccoli dettagli. Tra questi ne possiamo individuare molti che senza dubbio richiamano al mondo di Harry Potter, sia per il legame che Tim Burton ha nei confronti di questa saga, sia perché perfettamente compatibili con la trama della nuova serie Netflix. Cerchiamo di capire quali sono i riferimenti più lampanti ai film e ai libri sul giovane mago.

L’estrema somiglianza tra Nevermore e Hogwarts

Fin dai primi minuti di visione, chiunque abbia visto almeno un film su Harry Potter non può non aver notato una somiglianza così palese tra Nevermore e Hogwarts e questa la si può constatare sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista più materiale. Dal punto di vista concettuale ci troviamo di fronte ad una scuola che annualmente ospita, con veri dormitori, lezioni, professori, moltissimi studenti peculiari aventi abilità innate rispetto ai comuni esseri umani.

In essa si trova un preside carismatico e si trova una divisione, seppur non ufficiale, sia in gruppi in base al dormitorio sia in altri dovuti alla propria abilità. Dal punto di vista materiale ci riferiamo, invece, proprio all’aspetto ambientale e strutturale.

Anche Nervermore, come la Hogwarts di Harry Potter, è circondata da grandi spazi boschivi e da alcuni corsi d’acqua utilizzati dalla scuola per le attività, oltre ad essere vicina ad una cittadina in cui gli studenti possono recarsi nel tempo libero. Inoltre, per chi non l’avesse notato, molti ambienti interni di Nervermore, soprattutto nel cortile colonnato, ricordato architettonicamente quelli di Hogwarts.

Il Torneo Tremaghi e la Edgar Allan Poe Cup

Uno dei momenti centrali nonché motore di Harry Potter e il Calice di Fuoco è il Torneo Tremaghi, una gara a cui partecipano varie scuole di magia che si sfidano in attività di vario genere. Durante il secondo episodio di Mercoledì assistiamo invece alla Edgar Allan Poe Cup, che è palesemente il suo equivalente all’interno della serie.

Ovviamente alcune differenze ci sono in quanto, in questo caso, la coppa sembrerebbe decretata da una gara singola ed è una competizione interna alla scuola. Nonostante ciò, soprattutto nella sua messa in scena, visivamente ricorda moltissima il Torneo Tremaghi e, in particolare, ricorda la seconda prova, quella che si svolge nelle acque vicino Hogwarts.

Enid e la sua incredibile somiglianza con Luna Lovegood

Il personaggio di Enid funziona alla perfezione perché con il suo amore per i colori, la sua vitalità e il suo entusiasmo per ogni piccolezza è quanto di più lontano possa esistere da Mercoledì, formando con lei un duo improbabile ma azzeccatissimo. Il suo personaggio però, ne ricorda un altro, presente nella saga di Harry Potter seppur con un ruolo non così incisivo, ovvero Luna Lovegood.

Ancora una volta, la somiglianza non è solamente caratteriale ma anche fisica. Dal carattere di Luna, senza dubbio, Enid recupera la sua inguaribile parlantina mentre esteticamente parlando i due personaggi sono davvero simili presentando un taglio e un colore di capelli quasi identici e una corporatura molto somigliante.