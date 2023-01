Cinema

Rubriche 7 migliori Film e Serie Tv a tema survival game [LISTA] I Survival Game sono sempre più presenti tra cinema e serie tv anche se spesso i più interessanti passano in secondo piano. Vediamo insieme 7 tra i migliori di essi. Di Nicolò Mazzoni

Condividi l'articolo Dopo il successo internazionale avuto da Squid Game e dopo l’uscita di molti altri prodotti simili, gli spettatori si sono sempre più appassionati al genere survival game, ovvero a trame in cui i protagonisti lottano per sopravvivere all’interno di quelli che a tutti gli effetti possono essere considerati dei giochi. Ovviamente il termine survival game si riferisce proprio alla presenza di queste sfide, spesso mortali, che i protagonisti devono affrontare. Nonostante ciò, molte sono le possibili varianti in gioco e si spazia da trame più leggere ad altre ai limiti dell’horror.

Oggi vedremo insieme i 7 migliori esempi di prodotti a tema survival game che si possono trovare in rete.

Alice in Borderland (2020-in corso), Shinsuke Sato

Alice in Borderland

Non potevamo non iniziare da una serie tv giapponese, spesso sottovalutata, che da molti viene considerata a tutti gli effetti la serie erede di Squid Game. La trama di Alice in Borderland è infatti piuttosto simile in quanto vede i suoi protagonisti costretti a superare dei giochi mortali per poter aver salva la vita.

Come nella serie coreana, anche in questo survival game i protagonisti sono ignari delle motivazioni per cui si trovano in quella tragica situazione e solamente vincendo questi fantomatici game potranno scoprire la verità. Si tratta però di un prodotto molto più fumettistico essendo tratto da un manga.

Pur essendo verosimile la serie è infatti meno realistica della sua avversaria più famosa, ma questi toni surreali e a tratti distopici la rendono unica nel suo genere e assolutamente da vedere. Il dibattito è aperto ma c’è chi la preferisce a Squid Game.

Battle Royal (2000), Kinji Fukasuku

Survival Game – Battle Royal

Rimaniamo nel panorama asiatico ma questa volta parliamo di un film che senza dubbio non può mancare in questa lista perché è stato uno degli apripista di questo genere nel mondo, tanto da rientrare tra i film più apprezzati da Quentin Tarantino oltre ad essere d’ispirazione per altri film o libri più commerciali come Hunger Games.

In occasione del nuovo millennio, per mantenere ordine e disciplina tra gli adolescenti, una classe viene sorteggiata casualmente e gli studenti che ne fanno parte vengono mandati su un’isola per combattere tutti contro tutti in una lotta all’ultimo sangue.

Sicuramente è un film più acerbo rispetto ad altri che verranno dopo sul tema survival game ma nonostante ciò è molto intrattenente e c’è una dose di violenza piuttosto massiccia e resa ottimamente sullo schermo.

The Belko Experiment (2017), Greg McLean

Survival Game – The Belko Experiment

Rimaniamo nel cinema e passiamo ad un prodotto americano che, a differenza di altri in questa lista, vede anche la presenza di attori di un certo calibro che migliorano la qualità generale del film.

All’interno di una multinazionale viene messo in atto un esperimento sociale sulla base del quale i dipendenti sono costretti ad ascoltare una voce proveniente da un altoparlante che finirà con l’ordinare loro di uccidersi a vicenda. Si tratta di un film piuttosto violento che però cerca anche di far riflettere lo spettatore.

Se infatti non è il più brillante della lista come originalità dei contenuti e nei survival game che vediamo all’interno di esso, di certo è uno di quelli che maggiormente pone l’accento sulla natura umana e sulle relazioni tra gli individui.