Varie

News Ken Block: morto in un incidente in motoslitta il pilota di rally e youtuber Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Morto a 55 anni Ken Block, famoso per i suoi stunt su YouTube Se ne va a 55 anni Ken Block, il famoso pilota di rally, portatoci via da un banale incidente in motoslitta. Lo comunica il suo team, Hoonigan Racing: “Con il nostro più profondo rimpianto confermiamo che Ken Block è morto in un incidente in motoslitta oggi. Ken era un visionario, un pioniere, un icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Sarà incredibilmente rimpianto”. L’incidente coinvolgente la motoslitta si sarebbe svolto su un piano inclinato, dove Block sarebbe scivolato con il mezzo che, rivoltatosi, gli sarebbe caduto addosso. Pare che il pilota sia morto sul colpo per via delle ferite riportate. Già la rete è in subbuglio per l’avvenuto e tutti i suoi fan piangono per la scomparsa di una vera personalità delle quattro ruote.

Block ha iniziato la sua carriera nel rally nel 2005, competendo anche nella World Rally Championship ma diventando famoso per i suoi video da scavezzacollo su YouTube, che lo hanno reso celebre come pilota e come stuntman. In passato è apparso anche nel famoso programma Top Gear, e sia James May che Tanner Foust, presentatore della versione US del programma, gli hanno reso omaggio.

Quest’ultimo lo ricorda così: “Che incredibile persona dalla quale imparare, con la quale combattere e da ammirare nel corso delle ultime due decadi. L’influenza di Ken nel mondo delle automobili non si può quantificare. Oltre ad avere pionierizzato una mappa da seguire per tutti noialtri nel marketing del mortorsport Ken era soprattutto un uomo di famiglia. Il mio cuore e le mie preghiere a sua moglie e i bambini”.

Fonte: The Guardian

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa