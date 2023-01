News

Condividi l'articolo Mercoledì, nuovissima serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams, continua a essere uno degli show più visti sulla piattaforma. Dunque è quasi impossibile che una seconda stagione non verrà realizzata. Tuttavia i giorni passano e Netflix continua a non annunciare il rinnovo. Secondo una voce riportata da The Independent, questo ritardo potrebbe essere dovuto a una serie di impedimenti burocratici relativi ai diritti che potrebbero portare il proseguo dello show sulla piattaforma rivale, Amazon Prime Video. I diritti della famiglia Addams sono infatti di proprietà di MGM, che si è fusa proprio con la piattaforma di Jeff Bezos nel 2022. È ancora possibile che Netflix raggiunga un accordo per mantenere i diritti della serie per le prossime stagioni, tuttavia il grande successo della serie e la concorrenza spietata tra le piattaforme potrebbero rendere difficoltoso una trattativa.

In ogni caso gli showrunner di Mercoledì, Miles Millar e Al Gough sono già al lavoro per scrivere il proseguo delle avventure della primogenita di casa Addams. Parlando con The Hollywood Reporter, i due hanno anche aperto alla possiiblità di vedere una storia d’amore tra Mercoledì e la sua amica Enid.

Non scarteremo nulla e, ovviamente, a volte i personaggi si rivelano nel corso delle punatate, che è la cosa divertente che amiamo della televisione, che è un viaggio organico – ha detto Millar. Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo creare percorsi lungo quella mappa che portino in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare quell’amicizia in ogni modo.

I creatori hanno voluto tuttavia rimanere cauti sull’essere influenzati dai fan e dalle loro aspettative sullo show e sui personaggi. L’amicizia è attualmente la chiave della visione dello spettacolo per Millar e Gough, e vogliono rimanerci fedeli.

Per noi, lo show parla di questa amicizia femminile, con Mercoledì ed Enid al centro di tutto ciò. Il fatto che si siano davvero connesse con il pubblico, è stato davvero gratificante – ha detto Gough. Quindi, siamo entusiasti da esplorare la storia ora che Mercoledì ha scoperto l’amicizia, che aspetto avrà per lei?

Andando avanti, Gough e Millar hanno anche rivelato di voler esplorare le altre relazioni di Mercoledì. La dinamica tra lei e sua madre Morticia sarà esaminata nella prossima stagione.

Ora che Morticia sa del potere, le ha dato un’idea di come andrà a finire. Come si evolverà la loro relazione? – ha detto Gough.

