Videogames Elden Ring batte The Last of Us nella classifica dei GOTY Elden Ring ha ottenuto il suo premio numero 324 superando il record assoluto che apparteneva a The Last of Us - Parte 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La stagione dei premi videoludici sta giungendo al termine ed è ora di tirare le somme. Non c’è dubbio che Elden Ring, nuova fatica di casa From Software sia stato il gioco dell’anno, vincendo anche il premio più importante ai Game Awards (qui tutti i i vincitori). Tuttavia nelle ultime ore il gioco è riuscito a battere anche un record che sembrava assolutamente infrantumabile. Secondo quanto riportato dai ragazzi di ResetEra, Elden Ring ha infatti ottenuto ben 324 premi nelle varie cerimonie. Non solo è più di quattro volte rispetto quello che è riuscito a fare God of War Ragnarok è riuscito fino ad oggi, fermandosi a 74, ma sono due premi in più rispetto a The Last Of Us Part 2 che fino ad oggi deteneva il record assoluto. Il capolavoro di Naughty Dog ha vinto infatti 322 premi nel 2020 laureandosi in quel momento come gioco più premiato di sempre. Fino ad oggi almeno.

Questo grande risultato spingerà sicuramente From Software a portare avanti il progetto per nuove espansioni del titolo. Quando è salito sul palco dei Game Awards per ritirare il premio, il capo della software house, Hidetaka Miyazaki ha infatti rivelato che lui e il suo team hanno ancora molto in mente per il gioco.

Per quanto riguarda Elden Ring, ci sono ancora diverse cose che vogliamo fare – ha detto

Non è chiaro se ulteriori aggiunte arriveranno sempre sotto forma di patch o magari come DLC a pagamento, tuttavia conoscendo la storia passata di From è molto probabile che nel futuro dei prodi Senzaluce ci siano ancora sfide e Boss ignoti.

Sebbene il successo di Elden Ring sia senza pari per From, la software house nipponica non si sta corgiolando nell’enorme risposta che il pubblico ha dato al loro ultimo titolo, ma anzi, sta lavorando già ad un nuovo gioco. Anzi, secondo quanto rivelato qualche mese a 4Gamer, lo stesso Miyazaki, i lavori sarebbero già a buon punto.

Lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali – aveva detto l’autore quando gli è stato chiesto del prossimo gioco.

