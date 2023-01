News

Cinema Harry Potter, su Italia 1 la maratona dei film del maghetto Per tutto il mese di gennaio, febbraio e parte di marzo andranno in onda su Italia 1, a cadenza settimanale, tutti i film di Harry Potter Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Oramai è una tradizione consolidata che Mediaset sembra proprio non voler abbandonare. Sebbene infatti tutti i film della saga di Harry Potter si troviano facilmente in streaming, ogni anno viene riproposta la maratona di tutte le avventure del maghetto. E questo 2023 non fa eccezione. Come riporta Publitalia infatti, Mediaset ha delineato i palinsesti del periodo gennaio/marzo 2023 e, a partire dal 12 gennaio, a cadenza settimanale, andranno in onda tutti i film. Harry Potter e la pietra filosofale – 12 gennaio 2023

Harry Potter e la camera dei segreti – 19 gennaio 2023

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – 26 gennaio 2023

Harry Potter e il calice di fuoco – 2 febbraio 2023

Harry Potter e l’Ordine della fenice – 9 febbraio 2023

Harry Potter e il principe Mezzosangue – 16 febbraio 2023

Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1 – 23 febbraio 2023

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 – 2 marzo 2023

Animali Fantastici e dove trovarli – 9 marzo 2023

Animali Fantastici e i crimini di Grindelwald – 16 marzo 2023 LEGGI ANCHE: Mary Poppins è una strega del mondo di Harry Potter secondo una teoria Dopo il grandissimo flop della saga di Animali Fantastici, Warner Bros sembra essere pronta a riprendere in mano il franchise con altri progetti. Il CEO dell’azienda, David Zaslav, ha dichiarato, durante una recente riunione con gli investitori, di voler realizzare più film di Harry Potter, se J.K. Rowling sarà d’accordo.

Ci concentreremo sui franchise – ha detto. Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non facciamo un Harry Potter da 15 anni. I film DC e di Harry Potter hanno fornito molti profitti alla Warner Bros negli ultimi 25 anni. Se possiamo fare qualcosa con J.K. su Harry Potter in futuro, lo faremo.

Che ne pensate? Rivedrete i film?

