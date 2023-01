Musica

Curiosità La gatta di Taylor Swift vale quasi 100 milioni di dollari: è il terzo animale più ricco del mondo Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ebbene sì: sappiate che anche la gatta di Taylor Swift (oltre naturalmente a lei stessa) guadagna molto, molto più di voi Taylor Swift è una delle popstar più ricche e famose del mondo. Subito dopo viene la sua preziosa gattina: Olivia Benson (chiamata come un personaggio di Law & Order) vale infatti 97 milioni di dollari, quasi cento tondi; questo fa di lei il terzo animale domestico più ricco del mondo, ed è tutto dire. La domanda che tutti vi starete ponendo in questo istante: sì ok, ma come fa un gatto a diventare “ricco?” Semplice: Olivia è apparsa in tante diverse pubblicità, come per AT&T e Diet Coke, e assieme alla sua padrona nel video di Blank Space, singolo tratto dall’album 1989 (2014); ha inoltre intestata una sua propria linea di merchandise.

Davvero niente male per l’inseparabile gattina della popstar; e di certo incommentabile il fatto che un semplice animale domestico, nel mondo di oggi, possa guadagnare tanti soldi. La fonte, per chi fosse curioso, è la classifica The Richest Pet in the World, che analizza appunto elenchi di questo tipo di superstar a quattro zampe.

E sorge spontanea la domanda: se Olivia Benson è terza, chi c’è alla posizione numero uno di questa improbabile classifica? Bé, si tratta di Gunther VI, un pastore tedesco che sembra valere l’imponente cifra di 500 milioni: il quintuplo della gatta di Taylor Swift. Insomma: altro che vita da cani.

Fonte: NME

