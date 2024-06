Taylor Swift votata ottava tra i migliori chitarristi degli ultimi venti anni [LISTA]

Condividi l'articolo

Taylor Swift è stata votata come chitarrista migliore di John 5 o Jim Root degli Slipknot, e la classifica intera lascia abbastanza perplessi. Date un’occhiata

A quanto pare Taylor Swift sarebbe una tra le migliori chitarriste degli ultimi vent’anni: ottava, per la precisione, in un sondaggio indetto dal retailer per chitarre inglese guitarguitar. Da specificare che la classifica sarebbe stata stilata elencando i chitarristi che sono stati più “d’ispirazione”, tralasciando quindi tecnica e stile. Ebbene, eccola qui:

John Frusciante (Red Hot Chili Peppers) Alex Turner (Arctic Monkeys) John Mayer Sam Fender Jonny Greenwood (Radiohead) Chris Shiflett (Foo Fighters) Ed O’Brien (Radiohead) Taylor Swift Tom DeLonge (Blink-182) Simon Neil (Biffy Clyro) Jim Root (Slipknot) Keith Urban John 5 (Mötley Crüe) Brad Paisley Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age) Albert Hammond Jr. (The Strokes) H.E.R. Adam Hann (The 1975) Ed Sheeran Julien Baker

Sì, anche sforzandosi riesce abbastanza difficile leggerla seriamente. Vero è che le chitarriste donne vengono spesso ingiustamente ignorate da questo genere di poll, e che anche molti giovani strumentisti spesso non vi compaiono. Ma, a parte la popstar americana, alcuni nomi come Chris Shiflett, Tom DeLonge, Ed Sheeran (…) e Julien Baker (…) fanno abbastanza alzare le sopracciglia.