Internet

Meme

News I.A. crea versioni animate di famosi meme: il risultato è inquietante [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ecco come apparirebbero questi celebri meme se le scene rappresentate prendessero vita! Un tale Madni Aghadi, content creator su X, ha creato delle versioni “semoventi” di alcuni tra i meme più famosi degli ultimi anni affidandosi ad una I.A., Luma, che realizza video a partire da testo e contenuto visivo di partenza. Ecco quindi come vengono re-immaginate queste scene se fossero sequenze di un video o di un film. 2. Disaster girl with firefighterspic.twitter.com/zHX7MKsJq1 — Madni Aghadi (@hey_madni) June 15, 2024

Questi sono solo alcuni dei due più famoso esempi: quello del “fidanzato distratto” e quello della “disaster girl”, ma la I.A. si è occupata anche di altri famosi casi come quello di c, quello del GigaChad e quello del Capitano Picard di Star Trek con il suo famoso “facepalm”; quest’ultimo come vedete, una volta animato, diventa… qualcun altro! Insomma: affascinante, forse inquietante un po’, ma difficilmente realistico (per ora).

Fonte: UNILAD

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp