Serie TV “Mercoledì è un’icona gay”, parola di Jenna Ortega Parlando con Gayety, Jenna Ortega ha spiegato perchè molti abbiano visto in Mercoledì un'icona gay Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Mercoledì, serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams è lo show del momento. E la sua, protagonista, Jenna Ortega, è in questo momento sulla bocca di tutti. Questo perchè la sua interpretazione così sfaccettata e particolareggiata ha lasciato spazio a moltissime interpretazioni. In molti, per esempio, hanno visto nella sua Mercoledì un’icona gay. Parlando con Gayety, l’attrice ha parlato del perchè, secondo lei,il suo personaggio ha lanciato questo tipo di messaggio a molti. Penso perché è una tosta. È fantastica, ha un bel senso dello stile, ma è una persona che abbraccia le sue differenze e non le piace gratificare chiunque. Sento che è una cosa davvero, davvero potente da vedere. Penso che le persone vogliano vedere donne forti con altre donne forti

Nella stessa intervista, la Ortega ha parlato del fatto che Mercoledì sia interpretata da attrice latina. Ha detto:

Sono così entusiasta che i giovani latini abbiano finalmente quella rappresentazione. Spero che ne siano incoraggiati e ispirati.

In un’altra intervista, parlando con MTV News, l’attrice ha spiegato come difficilmente Mercoledì arriverà ad avere una relazione con Xavier dopo quanto accaduto con Tyler nella prima stagione.

Ora che Tyler è fuori dai giochi, penso che non voglia avere a che fare con i ragazzi per un po’. Lei e Xavier stanno arrivando in un posto sicuro. Penso che ci sia un’opportunità concreta che i due creino una dolce relazione platonica. Perché non penso che sia mostrato abbastanza spesso, uomini e donne che hanno relazioni platoniche sicure che non diventano romantiche e sono solo relazioni autentiche, quasi tra fratelli. Penso che sarebbe meraviglioso da vedere.

I fan hanno persino teorizzato che una battuta nell’episodio 1 suggerisca che Mercoledì potrebbe essere bisessuale . Al carnevale cittadino di Jericho, la protagonista dice a Xavier che sta aspettando qualcuno. Al che lui chiede: “Chi è il fortunato?… O la fortunata?”. Rimanendo sul vago sulla sua sessualità, Mercoledì risponde: “Cosa ti importa?”

