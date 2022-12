Condividi l'articolo

Mercoledì, nuovissima serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams, continua a essere uno degli show più visti sulla piattaforma. Dunque, sebbene non sia ancora stata rinnovata, è impossibile pensare che non ci sarà almeno una seconda stagione. Per questo motivo gli showrunner Miles Millar e Al Gough sono già al lavoro per scrivere il proseguo delle avventure della primogenita di casa Addams. Parlando con The Hollywood Reporter, i due hanno anche aperto alla possiiblità di vedere una storia d’amore tra Mercoledì e la sua amica Enid.

Non scarteremo nulla e, ovviamente, a volte i personaggi si rivelano nel corso delle punatate, che è la cosa divertente che amiamo della televisione, che è un viaggio organico – ha detto Millar. Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo creare percorsi lungo quella mappa che portino in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare quell’amicizia in ogni modo.