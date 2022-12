Rubriche

Videogames Playstation Plus Gennaio 2023: i giochi del mese [LISTA] Sony ha finalmente svelato tutti i giochi di Gennaio 2023 disponibili al download per gli abbonati Playstation Plus, tra cui Star Wars: Jedi Fallen Order. Di Andrea Baiocco -

Condividi l'articolo Sony ha svelato i nuovi giochi disponibili al download per tutti gli abbonati Playstation Plus di Gennaio 2023 (qui invece tutti i giochi di Dicembre). Tra questi, spiccano sicuramente Star Wars: Jedi Fallen Order, l’action adventure di Respawn Entertainment e Fallout 76 di Bethesda pubblicato nel 2018. Vi ricordiamo inoltre che dal 23 giugno sono cambiate diverse cose sul fronte abbonamenti per gli utenti Sony Playstation. Per tutti i dettagli, potete consultare questa specifica news. Ecco la lista completa di tutti i giochi Playstation Plus di Gennaio 2023:

Star Wars Jedi Fallen Order – Playstation 5 e Playstation 4

– Playstation 5 e Playstation 4 Fallout 76 – Playstation 4

– Playstation 4 Axiom Verge 2 – Playstation 5 e Playstation 4

Star Wars Jedi Fallen Order

Star Wars: Jedi Fallen Order è il primo titolo del mese di gennaio per gli abbonati Playstation Plus. Dell’opera di Respawn Entertainment pubblicata di Electronic Arts ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita nella nostra recensione (se ve la siete persa, ecco la nostra recensione di Star Wars: Jedi Fallen Order). L’occasione perfetta, se ancora non lo avete giocato, per prepararsi all’imminente sequel di Jedi Fallen Order, Jedi Survivor previsto per Marzo 2023, fresco fresco di nuovo gameplay trailer mostrato durante gli ultimi The Game Awards.

Fallout 76

L’action RPG di Bethesda, Fallout 76, pubblicato nel 2018 è l’altra chicca del mese di gennaio. Se non avete avuto modo di provare questo videogioco multiplayer, sappiate che si tratta di uno spin-off della serie Fallout che si colloca, dal punto di vista cronologico, prima degli eventi narrati nel primo Fallout.

L’ultimo gioco del mese è Axiom Verge 2, titolo di genere metroidvania e sequel di Axiom Verge. L’opera è stata sviluppata dallo sviluppatore indie Thomas Happ.

Cosa ne pensate di questi nuovi giochi del mese? Siete soddisfatti?

