Star Wars Jedi: Survivor, il nuovo Trailer con la data d’uscita [VIDEO]

Ci siamo, l’uscita di Star Wars Jedi: Survivor si avvicina

Grandi notizie: conosciamo la data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor. Ci aiuta anche questo nuovo trailer presentato in occasione dei Game Awards 2022, edizione che ci ha portato del resto molti altri annunci parecchio interessanti. Ebbene, non vi teniamo sulle spine: il gioco uscirà il 17 marzo 2023.

Il titolo sarà disponibile per PC, PlayStation 5 ed Xbox X/S; cioè fondamentalmente per next gen. Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, il gioco sarà contemporaneo agli eventi della serie Obi-Wan Kenobi e seguira lo Jedi Cal Kestis nei suoi tentativi di sfuggire all’Impero in quanto uno tra i pochi sopravvissuti dopo l’Ordine 66. Tutti pronti?