Una rapida scrematura per selezionare qualche titolo da vedere su Amazon Prime Video in questo dicembre, prima della corsa ai regali.

Siamo entrati nel mese di Dicembre, con il countdown verso il Natale già attivo. Cosa c’è di meglio che sfruttare l’occasione e rilassarsi su Amazon Prime Video prima delle corse ai regali? Nulla, ovviamente.

Ecco quindi qualche consiglio su cosa vedere questo mese, facendo per voi una rapida scrematura dell’ampio catalogo della piattaforma video a noi cara. Segnaliamo tra le tante opzioni, anche la presenza di molti film firmati David Lynch: da Mulholland Drive, in due versioni, al suo ultimo capolavoro Inland Empire.

Film e Serie TV da vedere su Amazon Prime Video a Dicembre

American Pastoral, Ewan McGregor, 2016

Esordio alla regia dell’attore protagonista di Trainspotting, Ewan McGregor porta sullo schermo l’acclamato omonimo romanzo di Phillip Roth. Un dramma familiare dalle fortissime tinte thriller che racconta la storia di una famiglia perfetta bruscamente scossa da un attentato che potrebbe aver organizzato la figlia adolescente. Un degno adattamento per un romanzo altrettanto meraviglioso.

Paura e Delirio a Las Vegas, Terry Gilliam, 1998

Un vero e proprio cult con nomi altisonanti, a partire dalla regia. Terry Gilliam dirige Johnny Depp e Benicio Del Toro in un road movie nel deserto del Nevada a base di droghe e decappottabili. Impossibile non consigliarne la visione ogni volta che si ha la disponibilità su Amazon Prime Video. Momento cult sottovalutato del film: il receptionist che dà di matto al poliziotto in pensione con moglie al seguito per problemi durante il check in.

Il Laureato, Mike Nichols, 1967

Un piccolo capolavoro della storia del cinema, visione necessaria per tutti i cinefili. Una storia di amore e rincorse per l’America, con un Dustin Hoffman sontuoso come sempre. Siamo negli Stati Uniti della contestazione, tra ipocrisie borghesi e voglia di rivalsa in un mondo che sembra tracciare una linea netta tra presente e passato. Una linea che ha l’impressione di essere un muro. Il finale resta tra i più emozionanti di sempre.

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson, 2022

Paul Thomas Anderson che dirige il miglior film dell’anno. Dopo l’uscita in sala, arriva anche su Amazon Prime Video questo autentico capolavoro che ci porta negli Stati Uniti degli anni Settanta. Un’America di opportunità, filtrata dagli occhi di due giovani ragazzi, forse innamorati, forse no, ma comunque legati in maniera indissolubile. Si rincorrono, tra una narrazione episodica e l’altra, coadiuvati da una colonna sonora magistrale, così come le interpretazioni di tutti.