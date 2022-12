Hellboy Web of Wyrd: il Trailer del nuovo gioco sul supereroe Dark Horse Comics [VIDEO]

Condividi l'articolo

In arrivo un nuovissimo gioco tutto dedicato a Hellboy.

In occasione dei Game Awards 2022 è giunto l’annuncio di un nuovissimo gioco su Hellboy, il celebre supereroe Dark Horse Comics, che vedrà anche la partecipazione dell’autore Mike Mignola. Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale ma sappiamo che uscirà su tutte le piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Steam. Qui sotto potete vedere il primo trailer reveal. La descrizione fornita ci spiega: “Hellboy Web of Wyrd è un’avventura action roguelite con una storia originale creata in partnership con Dark Horse Comics e l’autore Mike Mignola.

“Con combattimenti mostruosi faccia a faccia, dovrai incatenare melee picchiaduro e attacchi a distanza per combattere una vasta gamma di creature sempre più da incubo. Come nei fumetti, il gioco spedisce Hellboy in una serie di avventure molto differente e interamente uniche. Mentre le storie si reggono singolarmente, sono comunque tutte legate alla misteriosa eredità di Butterfly House. Quando un agente del B.P.R.D. viene mandato in ricognizione nella magione, all’improvviso sparisce. Sta a te – Hellboy – e al tuo team di agenti dei Bureau cercare il tuo collega scomparso e svelare i segreti di Butterfly House”. Tutti pronti?