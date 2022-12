News

Cinema Hachiko: 5 motivi per rivederlo al cinema [VIDEO] Il 13 dicembre Hachiko torna al cinema grazie a Lucky Red. Ecco 5 motivi per cui non dovreste assolutamente perderlo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Hachiko, film del 2009 diretto da Lasse Hallström con protagonista Richard Gere racconta la storia vera di un fedele cane che attese per mesi il ritorno del suo amato padrone purtroppo scomparso. Si tratta di una delle pellicole più amate di sempre, in grado di commuovere milioni e milioni di persone al mondo. Siamo dunque assolutamente felici di dirvi che Lucky Red ha deciso di riportarlo al cinema per un altro giorno, il prossimo 13 dicembre, unica data nella quale potrete rivederlo. Per l’occasione abbiamo dunque deciso di stiare una lista di 5 motivi per il quale non dovreste assolutamente perdervelo. 1) Hachiko è una storia che ci fa riscoprire l’amore incondizionato del cane per l’uomo Oramai è diventato quasi un luogo comune. “Il cane è il miglior amico dell’uomo”. Siamo così abituati a sentirlo dire che non ci facciamo neanche più troppo caso. Ecco perchè dovremmo tutti insieme andare al cinema a vedere Hachiko. Ricordando e rivivendo nel magico mondo che è la sala una delle vicende più sturggenti e incredibili della storia del rapporto tra cane e uomo potremo ridare forza a quello che ogni tanto diviene solamente una frase fatta.

Vedere l’attesa negli occhi di questo cane, rendersi conto di come abbia deciso di aspettare tutta la sua vita in nome di un amore puro e incondizionato è uno di quei momenti così belli e toccanti che ogni tanto è giusto rivivere e per i quali non esiste casa migliore della sala.

2) Hachiko è una storia struggente, per commuoverci di nuovo insieme e soffrire al cinema

Hachiko è una di quelle storie che riescono a colpire al cuore chiunque la guardi. Riuscire a guardare tutto il film senza commuoversi neanche una volta è impresa per pochi, forse per nessuno al mondo. E sebbene si pensa che per vivere un momento così intimo e intenso il luogo migliore sia la propria casa in solitudine, niente riesce a veicolare le emozioni come una sala che guarda sul grande schermo un cagnolino triste ad aspettare e nella quale uno dopo l’altro tutti iniziano a piangere.

Si tratta di una di quelle esperienze cinematografiche che chiunque al mondo dovrebbe fare almeno una volta. E con un film che inizia ad avere i suoi anni, non è detto che possa capitarvi di nuovo la possibilità.

3) Hachiko è un film imperdibile per chi ama le storie vere ben raccontate sul grande schermo

Come detto, Hachiko è tratto da una storia vera, quelal di un cane di razza Akita, che si recò ogni giorno, per quasi dieci anni negli anni ’30, ad attendere invano il suo padrone alla stazione di Shibuya, dove l’uomo partiva ed arrivava quotidianamente in treno. Sebbene la vicenda sia stata riadattata nella componente umana nel film, il lavoro fatto da Lasse Hallström nel raccontare quella canina è assolutamente straordinario.

Se siete amanti delle storie vere ben raccontate sul grande schermo, questo film è un assoluto must perchè ciò che conta davvero, la fedeltà e tutto ciò che ruota attoro al piccolo Hachiko, è stato realizzato in modo eccelso.

4) Il grande cast

Sebbene Hachiko sia un film, come il titolo stesso indica, centrato totalmente sulla figura canina principale, è fuori discussione che Lasse Hallström abbia scelto un cast davvero straordinario per raccontare la meravigliosa storia del cagnolino più fedele di sempre. Oltre infatti all’ottimo Richard Gere protagonsita, troviamo anche uno splendido Cary-Hiroyuki Tagawa, una bravissima Joan Allen e, per gli amanti di Seinfeld, Jason Alexander, attore di grande livello troppo spesso relegato ai ruoli comici a causa del suo spropositato talento nel far ridere ma che che si meriterebbe una chance nel cinema drammatico.

Perchè si, il film racconta le vicende di un cane, ma se l’animale, seppur bravissimo, non avesse avuto un cast così ispirato e affiatato attorno, la pellicola non avrebbe avuto la stessa forza.

5) Perché emozioni tanto grandi possono essere veicolate solo dal grande schermo

Siamo nell’era dello streaming. Oramai abbiamo a disposizione praticamente qualsiasi film comodamente seduti sul divano di casa. Tuttavia nessuna esperienza potrà mai sopperire alle emozioni che si provano a guardare il film sul grande schermo del cinema. La magia e l’intensità delle immagini che entrano fin dentro l’anima sono cose che nessun abbonamento di nessuna piattaforma potrà neanche lontanamente pensare di offrire.

Quando dunque si ha la fortuna di poter rivedere un film come Hachiko usufurendo della bellezza del grande schermo non bisogna davvero farselo dire due volte. Che aspettiamo dunque? il 13 tutti al cinema!

Andrete a vederlo?

