Videogames Playstation Plus Dicembre 2022: i giochi del mese [LISTA] Sony ha finalmente svelato tutti i giochi di Dicembre 2022 disponibili al download per gli abbonati Playstation Plus, tra cui Biomutant e Mass Effect. Di Andrea Baiocco -

Condividi l'articolo Sony ha svelato i nuovi giochi disponibili al download per tutti gli abbonati Playstation Plus di Dicembre 2022 (qui invece tutti i giochi di Novembre). Tra questi, spiccano sicuramente Biomutant, l’avventura di Experiment 101 e Mass Effect Legendary Edition, raccolta rimasterizzata in alta definizione della mastodontica saga sviluppata da Bioware. Vi ricordiamo inoltre, qualora vi fosse sfuggito, che dal 23 giugno sono cambiate diverse cose sul fronte abbonamenti per gli utenti Sony Playstation. Per tutti i dettagli, potete consultare questa specifica news. Ecco la lista completa di tutti i giochi Playstation Plus di Dicembre:

Biomutant – Playstation 4 e Playstation 5

– Playstation 4 e Playstation 5 Mass Effect Legendary Edtion – Playstation 4

– Playstation 4 Divine Knockout (DKO) – Playstation 4 e Playstation 5

Biomutant

Biomutant era uno dei giochi più attesi del 2021. L’avventura di Experiment 101 non ha forse rispettato tutte le aspettative dei fan tuttavia, si tratta di un’opera da provare assolutamente, soprattutto se amate la classica commistione tra open world e GDR, arricchita da un buon sistema di combattimento, rapido e frenetico.

Mass Effect Legendary Edition

Non dovrebbe esserci alcun bisogno di una presentazione. Gioco di ruolo, sparatutto in terza persona e una navicella per esplorare migliaia e migliaia di pianeti nello spazio. Una delle migliori trilogie della generazione Playstation 3, Xbox 360 e Pc, tirata a lucido per le nuove console. Se non avete ancora avuto modo di giocare la saga di Mass Effect, questa è l’occasione giusta.

Concludiamo i giochi del mese con Divine Knockout, picchiaduro multiplayer dalla grafica cartoonesca che esordirà su tutte le piattaforme a partire dal 6 dicembre e al day one su Playstation Plus.

Cosa ne pensate di questi nuovi giochi del mese? Siete soddisfatti?

