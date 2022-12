Cinema

Al cinema The Woman King: Recensione del film con Viola Davis Al cinema da giovedì 1 Dicembre The Woman King, action dedicato alle leggendarie guerriere Agojie con Viola Davis.

Condividi l'articolo Sulla scia del successo di Black Panther e Black Panther : Wakanda Forever , Viola Davis e la regista Gina Prince-Bythewood con The Woman King ci riportano nell’Africa di fine ‘800, nel regno del Dahomey, dove l’esercito delle Guerriere Agojie osò sfidare i commercianti di schiavi e le loro navi stipate di esseri umani in catene. A metà tra Epica e Storia reale, l’attrice premio Oscar Viola Davis celebra così il Black Power attraverso la figura del Generale Nanisca, protagonista di un action muscolare, decisamente spettacolare dal punto di vista delle sequenze di scontro fisico, seppure non immune da una certa retorica.

The Woman King: La trama

Gezo (Jason Boyega) è il nuovo Re del Dahomey, protetto dal suo leggendario esercito di guerriere, le Agojie, considerate le più temibili e sanguinarie dell’Africa intera. Su consiglio del Generale Nanisca (Viola Davis), il giovane Re decide di sfidare non solo le tribù storicamente nemiche, ma la stessa pratica di vendere schiavi ai commercianti europei e americani.

Nel frattempo Nanisca, Izogie (Lashana Lynch) e le guerriere più esperte devono addestrare le nuove reclute, tra cui Nawi (Thuso Mbedu), una giovane indomita e ribelle, che finirà per instaurare con Nanisca un rapporto particolarmente profondo.

Insieme, dovranno affrontare una battaglia apparentemente senza speranza, in forte inferiorità numerica, forti solo della loro determinazione, del loro coraggio e delle loro eccezionali abilità fisiche e strategiche.

The Woman King: Recensione

L’aspirazione di Gina Prince-Bythewood è esplicitamente dichiarata attraverso i film che la regista evoca come sua principale ispirazione per The Woman King: L’ultimo dei Mohicani di Michael Mann (1991), Braveheart – Cuore impavido di Mel Gibson (1996), Il Gladiatore di Ridley Scott (1999).

Ovvero, proiettare l’aura dei Kolossal e degli Action degli anni ’90 in un film che celebri la Blackness attraverso un cast interamente composto da donne afro-americane, dominato da un’attrice da sempre in prima linea, Viola Davis, che ad oltre cinquant’anni regala l’interpretazione più intensamente fisica della sua lunga carriera cinematografica.

The Woman King sfida così efficacemente un gran numero di clichè di hollywoodiani, che si tratti della rappresentazione della comunità afro-americana o della rappresentazioni di figure femminili forti , lontanissime dai canoni del cinema d’intrattenimento in termini di età, estetica, atteggiamento e valori morali.

Viola Davis, anche produttrice del film, trova così la sua personale risposta all’Universo Marvel di Black Panther, celebrando la Storia reale e una guerra di esseri umani, senza Vibranio né super-poteri, per quanto rivista e corretta attraverso il filtro dello spettacolo.

Il limite del film è forse proprio l’ispirazione al modello Action tradizionale, piuttosto prevedibile sia dal punto di vista della sceneggiatura che delle immancabili linee sentimentali, destinate a esplodere nelle più classiche scene madri, forse troppo retoriche per arrivare ad emozionare e commuovere davvero lo spettatore.

Di contro, The Woman King regala certamente un gran numero di sequenze d’azione decisamente accattivanti e visivamente coinvolgenti, oltre a un cast di ottime attrici, in grado di tenere testa ad una fuoriclasse come Viola Davis; su tutte la bellissima esordiente Thuso Mbedu, alla sua prima prova su grande schermo.

Non sappiamo se le Agojie di The Woman King diventeranno oggetto di culto nella comunità afro-americana e in generale tra tutti gli afro-discendenti del mondo, come è accaduto con i protagonisti di Black Panther. Ma certo, se siete amanti degli Action che picchiano duro, il film non mancherà di intrattenere il suo pubblico.

The Woman King: Il cast

Viola Davis: Nanisca

Thuso Mbedu: Nawi

Lashana Lynch: Izogie

Sheila Atim: Amenza

Hero Fiennes Tiffin: Santo Ferreira

John Boyega: Re Ghezo

Adrienne Warren: Ode

The Woman King: Trailer ufficiale italiano