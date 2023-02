Videogiochi Playstation Plus Febbraio 2023: i giochi del mese [LISTA] Sony ha finalmente svelato tutti i giochi di Febbraio 2023 disponibili al download per gli abbonati Playstation Plus. Di Andrea Baiocco -

Condividi l'articolo Sony ha svelato i nuovi giochi disponibili al download per tutti gli abbonati Playstation Plus di Febbraio 2023 (qui invece tutti i giochi di Gennaio). Tra questi, spiccano sicuramente OlliOlli World, l’incredibile e divertentissimo skateboard platform di Roll7 uscito nel febbraio dello scorso anno; Mafia Definitive Edition, remake dello storico primo capito della saga di 2K Games e infine Evil Dead: The Game. Vi ricordiamo inoltre che dal 23 giugno sono cambiate diverse cose sul fronte abbonamenti per gli utenti Sony Playstation. Per tutti i dettagli, potete consultare questa specifica news. Ecco la lista completa di tutti i giochi Playstation Plus di Febbraio 2023:

OlliOlli World – PS5 e PS4

– PS5 e PS4 Mafia Definitive Edition – PS4

– PS4 Evil Dead: The Game – PS5 e PS4

– PS5 e PS4 Destiny 2: Oltre la Luce (DLC) – PS5 e PS4

OlliOlli World

OlliOlli World è uno strabiliante skateboard platform che lo scorso anno abbiamo amato e spolpato fino al midollo. Se volete saperne di più in merito a questo capolavoro di Roll7, vi rimandiamo alla nostra recensione dettagliata. OlliOlli World conta anche due DLC per un’esperienza a ritmo skateboard completa e appagante.

Mafia Definitive Edition

Se ancora non avete giocato Mafia Definitive Edition, allora questa è l’occasione giusta per rimediare. Mafia Definitive Edition mantiene intatta la storia e i personaggi del primo storico capito di 2K migliorando però la grafica e alcuni elementi di gameplay arricchendo e attualizzando l’esperienza ai giorni nostri.

Evil Dead: The Game ci è piaciuto e non poco durante la nostra prova. Volete saperne di più? Vi rimandiamo anche in questo caso alla nostra recensione di Evil Dead.

