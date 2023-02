Condividi l'articolo

Ha fatto molto scalpore un post pubblicato su Facebook dallo chef stellato Lele Usai, una stella Michelin per il suo ristorante Il Tino, che si trova tra Ostia e Fiumicino. Sul social il cuoco ha infatti reso pubblica una conversazione avuta con una food blooger di nome Paola che gli ha chiesto una cena gratis per 7 persone in campio di visibilità sui social.

Con un grupppo composto da 5-7 blogger (numero preciso da confermare) faremo una visita gudiata al sito archeologico di Ostia Antica e al Muso delle Navi Romane di Fiuicino – si legge nella lettera dell’influencer. Vi scrivo per proporvi una collaborazione venerdì 10 febbraio visto che siete in zona. In cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social dele singole partecipanti e della community, oltre a citarvi tra le attività del tour sul magazine e sui nostri blog, da cui i prossii turisti ad Ostia prenderanno spunto per i loro itinerari