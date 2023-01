News Bianca Balti nuda su Instagram mostra le cicatrici [FOTO] La supermodella Bianca Balti ha postato una foto per mostrare le cicatrci della mastecomia alla quale si è sottoposta recentemente Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La modella Bianca Balti, reduce da un’operazione di mastectomia, ha mostrato su Instagram le cicatrici derivante dal’intervento chirurgico mostrandosi totalmente senza veli e scrivendo “anno nuovo, nuova me”. Come riporta ANSA, la Balti è stata operata l’8 dicembre scorso al Providence Saint Joseph Medical Center, in California, dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. View this post on Instagram A post shared by Bianca Balti (@biancabalti) Gli scatti arrivano dopo che, nelle scorse settimane, la modella ha pubblicato diverse storie sempre sui social per raccontare la sua scelta.

Amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla – ha detto qualche giorno fa, augurandosi che le su bambine trovassero in lei “la forza di agire se un giorno anche loro” avessero la stessa diagnosi.

Bianca Balti aveva parlato dell’operazione sempre usando le storie di Instagram.

I’m goooood! L’operazione è andata tutto bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, mi hanno dato delle robe per il dolore e adesso sono in camera mia. Ho anche la televisione e ho anche un crocifisso. Ragazzi, niente, vi volevo solo dare un update, sono molto felice… e basta – aveva scritto qualche giorno dopo l’intervento.

In bocca al lupo Bianca.

