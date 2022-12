News

Cinema Avatar 2 supera i 15 milioni al box office italiano Avatar: La Via dell'Acqua ha superato i 15 milioni di euro al box office italiano diventando il miglior incasso del 2022 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Avatar: La Via dell’Acqua, sequel dell’amatissimo lavoro di James Cameron del 2009, sta dominando al box office di tutto il mondo. E il nostro Paese non fa ovviamente eccezione. Con gli ultimi biglietti strappati la pellicola ha infatti superato i 15 milioni di euro guadagnati nel Belpaese, cifra che lo ha reso il maggior incassi del 2022. Prima del ritorno di James Cameron al primo posto per incassi nel nostro Paese c’era Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo che ha incassato poco meno di 15 milioni. Subito dietro Doctor Strange nel Multiverso della Follia con neanche 14.

A livello globale Avatar: La Via dell’Acqua sta cavalcando agevolmente verso il miliardo d’incassi, avendo da poco toccato i 660 milioni di dollari. Si tratta sicuramente di notizie confortanti per i tanti fan della saga in quanto Cameron stesso parlando con Total Film, qualche tempo fa si era detto pronto a chiudere la saga col terzo film in caso di flop.

Il mercato potrebbe dirci che abbiamo finito in tre mesi, o potremmo essere semi-finiti, il che significa: “Ok, completiamo la storia col terzo film e non andiamo avanti all’infinito”. Ora siamo in un mondo diverso da quello in cui eravamo quando ho scritto questa roba. C’è stato anche l’uno-due: pandemia e streaming. O, al contrario, forse ricorderemo alla gente cosa significa andare al cinema . Questo film sicuramente lo fa. Ma la domanda è: a quante persone frega un ca**o adesso?

Avatar: La via dell’Acqua si svolge oltre un decennio dopo il film originale, ambientato nel 2154 con i protagonisti Neytiri (Zoe Saldaña) e il suo compagno Jake Sully (Sam Worthington) ora sposati e con diversi figli, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) e Kiri (Sigourney Weaver) a cui badare. Tornerà anche il grande villain della storia, il colonnello Quaritch di Stephen Lang, rianimato attraverso una forma Avatar Na’vi.

