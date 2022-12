Condividi l'articolo

Tra i progetti maggiormenti attesi nel prossimo futuro, c’è sicuramente la serie TV di Amazon Prime Video basata su God of War. Fin dal momento in cui è stato fatto l’annuncio i fan si sono scatenati sul web in un toto attore per scegliere l’interprete perfetto per Kratos. Per questo motivo la celebre testata IGN ha organizzato un sondaggio nella sua fanbase per far scegliere agli utenti il loro preferito. E, con il 44,7% dei voti il favorito dei fan è stato Cristoper Judge, attore che ha dato la voce al Fantasma di Sparta negli ultimi due capitoli della saga norrena di Santa Monica. Subito dietro, col 20,3% dei voti Jason Momoa. Medaglia di bronzo per Dave Bautista col 16,9% dei voti.

Lo stesso Judge, qualche giorno fa, aveva dato la sua disponibilità al ruolo commentando su Twitter il post di un fan che lo proponeva nei panni di Kratos nella serie TV (qui i dettagli).